Au Sénégal, après l’arrestation de Sonko, le blocage d’internet plombe les start-up

Au Sénégal, les coupures d’internet mises en place officiellement pour contenir la diffusion de messages jugés « haineux » et « subversifs » par les autorités dans le cadre de l’arrestation, le 29 juillet, de l’opposant Ousmane Sonko et des manifestations de soutien qui ont suivi, mettent en lumière un paradoxe entre la nécessité socioéconomique de prôner le développement du numérique et la réalité d’un contrôle de plus en plus politisé de l’internet.