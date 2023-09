Roch Guinko, un pionnier de l’assurance digitale chez Sunu

300 CHAMPIONS DE LA FINANCE – « Je suis plein d’émotions. Je fonctionne ainsi. Cela me permet, je crois, d’être le plus vrai possible », confie Roch Guinko. Suivre son instinct et faire confiance aux autres a permis à ce dirigeant franco-burkinabè de seulement 38 ans de devenir le fer de lance d’une véritable révolution digitale chez l’assureur panafricain Sunu, qui, fort d’une implantation dans 17 pays et d’un chiffre d’affaires de 357 millions d’euros en 2021, est le premier assureur « vie » de la zone Cima (Conférence interafricaine des marchés d’assurances).