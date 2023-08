Présidentielle en RDC : les grandes manœuvres des soutiens de Denis Mukwege

Ira ou n’ira pas ? Depuis plus d’un an, les rumeurs vont bon train. À un mois de l’ouverture des candidatures pour l’élection présidentielle du 20 décembre, le gynécologue Denis Mukwege n’a toujours pas officiellement tranché quant à sa participation au scrutin.

À Lire Denis Mukwege, le goût du risque

Une partie de son entourage assure que sa décision est prise et qu’il n’attend plus que le bon moment pour se déclarer. L’autre estime qu’une telle candidature serait trop risquée et qu’elle pourrait nuire à son image de prix Nobel. L’intéressé s’est toujours montré évasif sur le sujet, se limitant en public à dire que « si le peuple s’organisait » il « considèrerait son appel. »