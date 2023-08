Climat : dans la petite Kabylie ravagée par les flammes, la vie reprend difficilement sous les cendres

C’était l’une des plus belles routes de montagne d’Algérie. Des hauteurs de Toudja jusqu’à la plage de Oued Ddas, elle serpentait au milieu d’une végétation luxuriante, de forêts de chênes et de maquis grouillant de vie. Tout au long de ce parcours de près de 30 kilomètres, on pouvait à loisir entendre le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux, au fond de ravins sauvages et ombragés qui roulaient leurs eaux cristallines jusqu’à la mer. En quelques heures d’une nuit d’enfer, toute cette nature exubérante s’est volatilisée en cendres et en fumée.

« Nous sommes arrivés trop tard »