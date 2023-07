Au Sénégal, comment se connecter malgré la nouvelle coupure internet ?

Une coupure de l’internet mobile au Sénégal a été décidée par le ministère de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique dans la matinée du lundi 31 juillet pour contenir la « diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l’ordre public », explique un communiqué publié par le ministère ce même jour.

La mesure, que Jeune Afrique s’est fait confirmer auprès des opérateurs télécoms du pays, intervient à la suite de l’arrestation et de l’inculpation, samedi 29 juillet, de l’opposant Ousmane Sonko pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits.

Une coupure indéterminée ?

À partir de ce lundi, les connexions internet via la 3G ou la 4G sont donc impossibles de huit heures du matin à deux heures du matin. Aucune date concernant la fin de cette suspension n’a été communiquée. Contacté par Jeune Afrique, le cabinet du ministre Moussa Bocar Thiam n’est pas revenu vers nous à l’heure où sont publiées ces lignes.

Communiqué du ministre, de la Communication, des télécommunications et de l’Économie numérique daté du 31 juillet 2023.

Les Sénégalais peuvent néanmoins poursuivre leurs communications via une connexion sur le réseau fixe (bornes wifi) depuis un ordinateur au travail, dans les cafés, ou à domicile. Ils peuvent également avoir recours à un service de réseau privé virtuel (VPN) qui permet d’obtenir une connexion issue de pays étrangers.

Des transactions financières par mobile encore possibles

Cette coupure, la deuxième imposée par les autorités sénégalaises depuis le début de l’année, concerne également les services de transferts d’argent comme Wave, Orange Money ou Free Money. Aucune dérogation n’a pour l’instant été négociée par ces services, contrairement aux coupures intervenues début juin. Les transactions financières sont néanmoins possibles via la technologie USSD. « Les clients de Free et Expresso peuvent également faire des transactions dans l’application sans internet », indique, pour sa part, un porte-parole de Wave chez qui ont transité environ 12 milliards de paiements en 2022.

Début juin, les manifestations en réaction à la condamnation d’Ousmane Sonko avaient poussé l’exécutif à couper l’accès aux réseaux sociaux puis à l’intégralité de l’internet pendant six jours, selon les données communiquées par l’organisation non gouvernementale (ONG) NetBlocks.

Touchant la capacité à communiquer de près de 21,7 millions de carte SIM, l’impact économique de ces mesures n’est pas négligeable. NetBlocks rappelle qu’une coupure totale d’internet au Sénégal – ce qui n’est pas le cas actuellement – peut coûter près de 8 millions de dollars par jour à l’économie du pays.