Ministres, figures du PNDS, haut gradés… Au Niger, les putschistes multiplient les arrestations

Ces batailles où l’Afrique a triomphé des colons : Anoual, El Herri, Haut Sebaou, Adoua…

Face aux forces coloniales, du Maroc à l’Afrique du Sud, en passant par Haïti, l’Algérie ou le Ghana, les Africains du continent et de la diaspora ont souvent su profiter du sentiment de supériorité des Européens. Et écrire avec bravoure des pages parmi les plus glorieuses de l’histoire des résistances militaires.