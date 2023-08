Olivier Buyoya (IFC), le Burundais qui veut se rendre utile 

C’est le projet dont il est le plus fier. En mars dernier, la société financière internationale (IFC, International Finance Corporation), la filiale de la Banque mondiale dévolue au secteur privé et agCelerant, une entreprise d’agritech basée au Sénégal, se sont associées à Bank of Africa (BOA) pour renforcer l’accès des cultivateurs de riz au financement. L’institution internationale s’est engagée sur un montant de plus de 7 millions de dollars.

Ainsi, alors que les risques sont partagés par IFC, Bank of Africa pourra financer des milliers de petits exploitants et les aider à accéder à l’assurance, à des intrants et à des équipements. « Ce genre de projet permet de changer la manière dont est perçue l’agriculture par le monde bancaire », explique Olivier Buyoya, le directeur régional Afrique de l’Ouest de l’institution. « Dans la région, moins de 2 % des financements bancaires vont à l’agriculture. Il faut que cela change. »