Au Sénégal, Ousmane Sonko entame une grève de la faim

« Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim », a écrit l’opposant politique sur Facebook, avant d’appeler « tous les détenus politiques à en faire de même ».

Ousmane Sonko doit être interrogé lundi 31 juillet par un juge, a annoncé l’un de ses avocats. L’opposant a été arrêté vendredi à Dakar, et inculpé le lendemain.

Nombreuses charges

La longue liste des charges retenues contre lui comprend l’appel à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’État, actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vol.

Il a été arrêté vendredi pour avoir « volé avec violence le téléphone portable d’une femme gendarme » et pour avoir « aussitôt appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt », selon le procureur. Ousmane Sonko accuse en retour les forces de sécurité présentes devant son domicile de l’avoir filmé, et a raconté avoir alors « arraché le téléphone et demandé à la personne (…) d’effacer les images qu’elle a prises », ce que cette dernière a refusé de faire.

Pape Alé Niang aussi en grève de la faim

« Cette arrestation n’a rien à voir avec la première procédure dans laquelle (Sonko) a été jugé par contumace », a déclaré le procureur Abdoul Karim Diop. L’opposant avait été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l’état, soulignent ses avocats et des juristes.

Samedi, le journaliste sénégalais Pape Alé Niang, critique du gouvernement et détenu l’année passée pour « diffusion de fausses nouvelles », a également été arrêté et placé en garde à vue. Patron du site d’informations Dakar Matin, il avait évoqué l’arrestation d’Ousmane Sonko dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Il a également décidé d’observer une grève de la faim, a affirmé son avocat.

(Avec AFP)