Luc Missidimbazi, le Mister tech du Congo en mission connexion

Luc Missidimbazi, directeur des projets et de la prospective de l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) du Congo, à Brazzaville, le 29 juin 2023. © Arsène Mpiana pour JA

Voilà déjà un peu plus de vingt ans que Luc Missidimbazi est en mission. Et celle qu’il s’est lui-même confiée depuis 2011 et son retour à Brazzaville consiste à faire entrer son pays de plain-pied dans l’ère du numérique. Une tâche à la mesure de ce passionné de télécoms et de technologies de l’information, dont il est aujourd’hui, à 51 ans, un expert reconnu.

Né à Brazzaville, il part pour la France dès l’obtention de son bac C, afin d’y poursuivre ses études supérieures dans les télécoms. D’abord à Toulouse (1995-1997), avant de rejoindre la faculté des sciences et technologies de l’université de Lille (USTL), où il obtient un master en ingénierie télécoms.