Maroc, Algérie, Tunisie… Cinq questions pour comprendre l’impact du réchauffement climatique

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Vents brûlants qui achèvent d’assécher une végétation déjà affectée par une très longue sécheresse, incendies meurtriers, megafeux de forêt et pénuries d’eau, les populations de l’Afrique du Nord font face à un été des plus caniculaires.

Les vagues de chaleur se succèdent et les records de température s’enchaînent, ne laissant que peu de répit aux personnes les plus vulnérables, comme les malades chroniques, les personnes âgées et les bébés.

Cela fait déjà près de deux décennies que le Maghreb subit de plein fouet les impacts du changement climatique : hivers doux et secs, canicules estivales à répétition, incendies meurtriers, inondations, hausse globale des températures, sécheresse prolongée, aridification des sols et désertification des paysages comptent parmi les conséquences les plus visibles.