Après les incendies, l’Algérie à l’heure des comptes

Des milliers d’hectares de forêts et de cultures détruits, des centaines d’habitations effondrées, des dizaines de sinistrés sans eau et ni électricité : le bilan matériel est lourd après les incendies qui ont ravagé le nord-est de l’Algérie et ont fait au moins 34 morts.

« Nous avons besoin d’aide, de toute l’aide possible, nous avons besoin de vêtements, de matelas, de choses comme ça », a dit un homme rencontré dans un point de ravitaillement à Bejaïa, à 250 km d’Alger, la zone la plus touchée par les feux que les secours ont mis trois jours à éteindre.

Le ravitaillement et l’aide aux sinistrés commencent à s’organiser, alors que l’eau et l’électricité ont été coupées. Des cellules psychologiques sont mises en place. À Ait Oussalah, près du hameau Toudja, 16 personnes, « soit 10 % des habitants », selon des témoins, ont été brûlées vives alors qu’elles tentaient de fuir.

Un phénomène qui empire

Chaque été, le nord et l’est de l’Algérie sont frappés par des feux de forêt, un phénomène qui s’accentue d’année en année sous l’effet du changement climatique, entraînant sécheresses et canicules. En août 2022, de gigantesques incendies avaient fait 37 morts dans la région d’El Tarf, dans le nord-est. L’été 2021 avait été le plus meurtrier depuis des décennies : plus de 90 personnes avaient péri dans le nord, en particulier en Kabylie.

Ces derniers jours, Tahar Chibane, 35 ans, a perdu une bonne partie de sa famille à Ait Oussalah : « Nous avons perdu 99 % de nos terres. Il y a eu 16 morts, dont six de la famille Chibane (la sienne) et neuf de la famille Zenoud », a-t-il dit lors de funérailles mercredi dans la localité de Souk El-Dejemaâ.

« Je ne peux pas trouver les mots pour dire l’importance d’une âme, l’âme n’a pas de valeur, nous sommes encore debout, mais comment peut-on rester sain d’esprit quand on a perdu d’un seul coup sept ou huit membres de sa famille », a confié Djoudi Zenoud, venu aussi enterrer un proche.

Plus de 1 500 personnes évacuées

Plus de 1 500 personnes ont dû être évacuées des nombreux villages frappés par les incendies très violents qui ont tout dévasté sur leur passage : maquis et champs cultivés, maisons, magasins, endommageant même des stations balnéaires. Selon le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, 140 incendies ont été recensés dans 17 préfectures. Outre les pertes humaines, les feux, surtout concentrés dans le nord-est, ont « ravagé de grandes surfaces forestières, de broussailles et d’arbres fruitiers », a dit le ministre sans donner de chiffres.

Des « instructions » ont été données aux autorités locales pour « lancer la constatation des dégâts et des pertes et recenser les sinistrés, afin de les indemniser dans les meilleurs délais », a ajouté le ministre. Un juge d’instruction a ordonné le placement de 12 mis en cause en détention provisoire, pour leur implication dans le déclenchement des feux de forêt dans plusieurs wilayas, a indiqué jeudi un communiqué du procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

De l’autre côté de la frontière avec la Tunisie, les estimations des dégâts ont également démarré après des feux qui ont touché surtout des zones boisées du nord-ouest près de Tabarka, épargnant la plupart des zones habitées. « Les 14 incendies dans 7 régions ont été maîtrisés. Entre 10 et 20 habitations ont été endommagées et il y a de grandes destructions de forêts, terrains agricoles et oliviers », a dit jeudi Moez Triaa, porte-parole de la Protection civile, soulignant que les pertes dépasseront les 2 000 hectares détruits l’année précédente.

Retards dans l’intervention des secours

Un couple avait ouvert en 2019 un « écolodge » dans la forêt au-dessus de Tabarka, qui a entièrement brûlé : « Pour nous, c’est notre vie, la valeur ce n’est pas l’argent mais notre engagement », a expliqué à Adel Selmi.

En Algérie, au moins trois témoins ont déploré des retards dans l’intervention des secours et un manque de moyens. « La population locale a joué un rôle crucial pour éviter l’extension de certains foyers. Nous avons utilisé des seaux en plastique remplis grâce au camion d’un bénévole et nous sommes montés dans la forêt pour lutter contre les flammes », a déclaré un des volontaires, Mohammed Said Omal.

Coupure de courant en Égypte

En Égypte, également frappée par la vague de chaleur exceptionnelle, les autorités ont annoncé le 27 juillet une série de mesures, dont des coupures d’électricité planifiées, pour faire face à la consommation énergétique croissante provoquée par la vague de chaleur intense qui sévit dans le pays.

Pour faire face à la hausse de la consommation d’énergie à travers le pays, des coupures de courant planifiées devraient durer une ou deux heures par jour au maximum, a-t-il ajouté. Elles devraient persister jusqu’à la fin de la vague de chaleur actuelle, marquée par des températures ayant dépassé les 45 degrés cette semaine dans certaines parties du pays. Cette mesure avait suscité des réactions de mécontentement sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignant que les coupures, souvent aux heures les plus chaudes de la journée, duraient plus de deux heures et se produisaient en dehors des créneaux horaires prévus.

« L’ère de l’ébullition climatique »

L’ONU a confirmé le 27 juillet que juillet 2023 serait « très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré » et que l’humanité est entrée dans « l’ère de l’ébullition » climatique. Après trois semaines inédites de surchauffe des mers et des canicules sur trois continents, l’événement est probablement « sans précédent » sur des milliers d’années et n’est qu’un « avant-goût » de l’avenir climatique de la planète, estiment l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies et l’observatoire européen Copernicus.

La Grèce en partie ravagée par les flammes, de même que le Canada, par ailleurs victime de terribles inondations, une chaleur écrasante s’est abattue sur l’Europe du Sud, l’Afrique du Nord, le sud des États-Unis et une partie de la Chine, qui vient également d’essuyer les ravages du typhon Doksuri : les signes visibles du réchauffement climatique d’origine humaine se manifestent en simultané.

Après un mois de juin déjà record, les trois premières semaines de juillet sont déjà les trois plus chaudes jamais mesurées. Et l’anomalie de température mesurée par Copernicus, dont les données complètes remontent à 1940, est telle qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du mois pour confirmer le record. Selon Carlo Buontempo, directeur du service climatique de Copernicus (C3S), « il est peu probable que le record de juillet reste isolé » vu les prévisions saisonnières de son service et la montée en puissance du phénomène climatique cyclique El Niño au-dessus du Pacifique, synonyme de réchauffement mondial supplémentaire.

Il ne « s’agit pas seulement de s’adapter »

« Les extrêmes météorologiques subis par des millions de personnes en juillet ne sont que la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de ce que nous réserve l’avenir », alerte Petteri Taalas, le secrétaire général de l’OMM. Il ne « s’agit pas seulement de s’adapter » mais de « reconnaître qu’il s’agit de la crise la plus grave à laquelle notre civilisation ait jamais dû faire face », abonde David King, ancien émissaire britannique pour le climat, désormais président du Climate Crisis Advisory Group.

(Avec AFP)