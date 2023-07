Après le Sénégal, Auchan bientôt leader en Côte d’Ivoire ?

Yopougon, Djibi, Bingerville, Koumassi ou encore Bouaké. Avec quinze magasins à ce jour, Auchan, qui a fêté mi-juin sa première année de présence sur le marché ivoirien, s’y développe à vive allure.

Certes, à la différence de ses concurrents CFAO et Prosuma, l’enseigne n’a pas encore fait irruption sur le segment des hypermarchés, et se cantonne pour l’instant à des moyennes surfaces, de 300 à 900 m², mais elle compte déjà 585 employés et accompagne 200 producteurs locaux en affichant une origine locale pour « 100 % des légumes et de la viande vendus en magasin ».