Brazzaville, future capitale africaine de l’intelligence artificielle ?

Le 24 février 2022, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, accompagné d’une partie de son gouvernement, dont Léon Juste Ibombo, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, a fait le déplacement jusqu’à l’Université Denis-Sassou-Nguesso (UDSN) de Kintélé, en banlieue nord de Brazzaville, pour inaugurer les premiers locaux du Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria). Un petit événement qui semble anodin, mais dont les retombées pourraient se révéler gigantesques pour le Congo et, plus largement, pour le continent.

Les officiels congolais étaient d’ailleurs accompagnés pour l’occasion par l’économiste camerounaise Vera Songwe, qui était encore secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) – poste qu’elle a quitté en septembre 2022 –, ainsi que de l’Ivoirien Lacina Koné, directeur général de l’Alliance Smart Africa, la CEA et Smart Africa étant des partenaires incontournables dans la mise en place de ce centre de recherche panafricain jusqu’à présent unique sur le continent.