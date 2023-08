Comment Kamal Benjelloun, Audrey Azoulay et Salim Hassad se sont démarqués

Kamal Benjelloun, Audrey Azoulay et Salim Hassad. © Montage JA; DR; Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage

AU MAROC, CES « FILS ET FILLES DE » QUI TRACENT LEUR VOIE (3/3) – Quoi de commun entre la fille d’un conseiller royal aujourd’hui à la tête de l’Unesco, un fils d’ancien ministre chroniqueur sur une chaîne d’information et celui d’un célébrissime homme d’affaires parti à la rencontre des tribus d’Amazonie qui l’ont adoubé comme l’un des leurs ? La volonté de se démarquer, d’emprunter un autre chemin ou, à tout le moins, d’explorer d’autres horizons.

Kamal Benjelloun, anthropologue

Le parcours atypique du fils unique du magnat de la finance Othman Benjelloun alimente depuis plus de vingt ans les conversations mondaines à Casablanca. Son père prenant de l’âge, la question de sa succession devient en effet un enjeu majeur, d’autant que l’homme d’affaires, patron (entre autres) de Bank of Africa, n’a pas de dauphin désigné et que son fils ne semble pas avoir envie de prendre la relève.