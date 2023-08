Zineb Bennis, Ines-Noor Chaqroun, Marc Berdugo : l’art pour s’exprimer autrement

AU MAROC, CES « FILS ET FILLES DE » QUI TRACENT LEUR VOIE (2/3) – Les relations de leurs illustres parents ont-elles aidé Zineb Bennis, Ines-Noor Chaqroun et Marc Berdugo à percer dans leur domaine ? Elles n’ont probablement pas été un handicap. Il n’empêche : chacun à sa manière, tous les trois sont parvenus à faire leurs preuves et à se faire reconnaître dans une activité artistique ou culturelle.

Zineb Bennis, artiste peintre

Après une courte carrière dans les relations publiques et le marketing, la fille de Nawal El Moutawakel, athlète olympique et femme politique, et de Mounir Bennis, homme d’affaires et mécène, s’est tournée vers la peinture.