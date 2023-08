Ahmed Akhannouch, Amine Akesbi, Zeena Aouita : tout pour la musique

Xena Aouita, Ahmed Spins et Amine Akesbi. © Montage JA; DR; Instagram Ahmed Spins; Facebook Amine Akesbi

AU MAROC, CES « FILS ET FILLES DE » QUI TRACENT LEUR VOIE (1/3) – Un père économiste de renom, un autre star de l’athlétisme mondialement connu, un troisième devenu célèbre dans les affaires avant de prendre la tête du gouvernement. Pas forcément facile d’exister dans l’ombre de tels géniteurs ! Pour tracer leur propre chemin, les enfants de Najib Akesbi, Saïd Aouita et Aziz Akhannouch ont choisi la musique.

Ahmed Akhannouch, dit Ahmed Spins, DJ

Jusqu’ici, personne ne faisait le lien entre le fils du chef du gouvernement et le DJ qui a attiré près de 1 million d’auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming Spotify. C’est désormais le cas grâce aux réseaux sociaux, en particulier à Instagram, où tout l’entourage du chef de l’exécutif « like » et suit le jeune homme.