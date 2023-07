Comment intégrer un conseil d’administration d’entreprise ?

Comment peut-on assumer davantage de responsabilités lorsque l’on occupe déjà le sommet de la hiérarchie ? Les dirigeants ont la réponse : siéger au sein de conseils d’administration. Poste stratégique qui engage à la fois sa responsabilité professionnelle et sa réputation personnelle, l’administrateur est un maillon fort dans la gouvernance d’une entreprise. Le poste permet aux dirigeants de découvrir de nouveaux secteurs et d’analyser de nouveaux marchés.

Siéger en tant qu’administrateur d’entreprise est bien souvent synonyme d’une expérience professionnelle déjà bien éprouvée. À titre d’exemple, en 2017, la moyenne d’âge des conseils d’administration des entreprises du Cac 40 était de 58,8 ans.

Responsabilité

« Un poste en conseil d’administration est intéressant parce qu’il donne de la séniorité à un profil. Mais il ne faut pas négliger qu’il engage la responsabilité légale de l’administrateur qui se doit de faire respecter des règles d’éthique à la direction de l’entreprise et qu’il représente les actionnaires », rappelle Viviane de Beaufort, professeure de droit des affaires à l’Essec, et spécialisée dans les questions de mixité dans le monde du travail.

Avant de se lancer, il ne faut pas hésiter à prendre contact directement avec des dirigeants et des administrateurs afin qu’ils expliquent les tenants et aboutissants de cette responsabilité. C’est par ailleurs l’occasion de se créer un réseau et d’en parler autour de soi.

Faire savoir

Si vous souhaitez briguer un poste en conseil d’administration, la première chose est en effet de le faire savoir. « J’impose toujours aux femmes qui participent à mon programme de mettre à jour leur profil LinkedIn en précisant bien dans leur résumé le fait qu’elles recherchent un mandat », souligne la professeure.

Elle conseille également de se faire connaître des cabinets de chasseurs de tête et de trouver des mentors qui permettent de rencontrer du monde et de vous conseiller dans les candidatures et la préparation des entretiens.

Contacter les bons interlocuteurs

« Dans ce type de réseau social, on est encore dans le système de cooptation. Mais il n’est pas inutile d’aller au-devant des besoins en se faisant connaître des secrétaires généraux des conseils d’administration. Ce sont eux qui sont en charge du renouvellement des mandats », confie Viviane de Beaufort.

Le CV d’un administrateur n’a rien à voir avec celui d’un candidat à un poste lambda. On s’intéressera moins à votre expérience professionnelle qu’à vos capacités à penser une stratégie : « On veut savoir si vous êtes intéressé par l’entreprise et si vous en connaissez sa culture, savoir ce qui vous plaît dans sa stratégie et la vision que vous pouvez apporter. Vous devez aussi prouver que celle-ci est transversale », résume la professeure.

Enfin, si vous pensez être encore trop jeune pour intégrer le conseil d’administration d’une grande entreprise, le choix de structures plus restreintes et plus souples comme les associations, les ONG ou les start-up est toujours envisageable.