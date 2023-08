Maroc : qui est Mohamed Gadih, le nouvel inspecteur général de l’armée de l’air ?

Depuis quelques jours, les rumeurs à propos du remplacement du général El Abed Bouhamid El Alaoui à la tête des Forces royales air (FRA) marocaines allaient bon train. Et cela d’autant plus qu’après que l’information a été relayée sur la page Facebook des Forces armées royales, réputée pour le sérieux de ses publications et de ses sources, aucun communiqué officiel n’a été diffusé et aucune réception par le roi Mohammed VI, chef suprême des armées, n’a été retransmise à la télévision nationale, comme cela se fait toujours lorsqu’un changement intervient à ce niveau de responsabilité.