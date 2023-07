Louise Mushikiwabo à Kinshasa : les dessous d’un imbroglio

Louise Mushikiwabo ne se rendra pas en RDC pour les Jeux de la francophonie. Pour la 9e édition de cette compétition sportive, qui se tient entre le 28 juillet et le 6 août dans la capitale congolaise, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a choisi de se faire représenter par Caroline St-Hilaire, sa numéro deux. Alors que le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, et le vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, avaient affirmé le 24 juillet qu’elle serait « bel et bien à Kinshasa », la porte-parole de la diplomate rwandaise a démenti l’information le 25 juillet.

L’absence de la patronne de l’OIF, co-organisatrice de l’événement, intervient après plusieurs jours de confusion.