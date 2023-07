Ouattara, Gbagbo, Drogba… À Abidjan, les rues « ivoirisées »

Abla Pokou, Marie Koré, Félix Houphouët-Boigny ou Marie-Thérèse Houphouët-Boigny… À Abidjan, plusieurs boulevards et avenues portent désormais les noms d’illustres Ivoiriennes et Ivoiriens. Dans le cadre du Projet d’adressage des voies et lieux publics du district d’Abidjan (Pada), piloté par le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, 32 boulevards, 211 avenues et plus de 14 000 rues ont été recensés et, pour nombre d’entre eux, renommés.