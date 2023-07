En Algérie, Sonelgaz aux commandes de l’Entente sportive de Sétif

Après l’USM Alger (Serport), le MC Alger (Sonatrach), le CS Constantine (Entreprise nationale des travaux pétroliers), le CR Belouizdad (Madar), et la JS Saoura (Enafor), un nouveau club algérien aura dans les prochains jours une société étatique comme actionnaire majoritaire. L’Entente sportive de Sétif (ESS) sera en effet rachetée par Sonelgaz, la compagnie nationale de l’électricité et du gaz.

Palmarès et difficultés

Une opération d’envergure pour l’ESS, l’un des clubs les plus titrés d’Algérie, puisqu’il a remporté à huit reprises le Championnat (le dernier, en 2017) et la Coupe, mais également deux fois la Ligue des champions d’Afrique (1988, 2014), la Supercoupe de la CAF (2015) et la Ligue des champions arabes (2007, 2008). Ce rachat n’a été possible qu’avec le consentement du gouvernement algérien, ainsi que l’ont confirmé plusieurs sources à Jeune Afrique.

Ce palmarès n’a pas empêché l’ESS de connaître de sérieuses difficultés financières ces dernières années, obligeant Abdelhakim Serrar, son président, et ses principaux actionnaires, à demander à une société d’État de reprendre l’institution en danger. L’appel a été entendu : Sonelgaz – dont le PDG, Mourad Adjal, avait fait à Sétif, le 29 mai, une visite de travail, notamment consacrée au rachat du club – deviendra dans quelques jours l’actionnaire majoritaire.

Sonelgaz nommera le futur président du club

Le processus de rachat, engagé en avril, a été retardé par la sortie médiatique de l’un des dirigeants du club. Ce dernier menaçait de poursuites judiciaires les actionnaires qui demandaient des éclaircissements sur la procédure destinée à apurer les dettes qui leur étaient dues, notamment des prêts remboursables et des créances.

Finalement, tout est rentré dans l’ordre. Sonelgaz finalise actuellement le rachat des actions que détient la société sportive par actions (SSPA) Black Eagles, qui doit son nom à son emblème. Sonelgaz pourrait racheter au moins 80% des actions de l’ESS.

Aucune information fiable n’a filtré sur le montant de l’investissement que le géant algérien de l’énergie souhaite consacrer au club pour la saison 2023-2024. Une fois le titre de propriété définitivement transféré, Sonelgaz installera son conseil d’administration, nommera un président et s’occupera du volet sportif, dont le choix de l’entraîneur et le recrutement.

« Il est évident que le nouveau propriétaire placera ses hommes à la direction du club et aux postes stratégiques », confirme un proche du dossier. Le projet de construction d’un stade, pouvant accueillir 50 000 spectateurs, pourrait être relancé et prochainement annoncé par Mohamed Amine Deramchi, le wali de Sétif.

Par ailleurs, selon nos informations, le Mouloudia Club d’Oran, qui a remporté de nombreux titres dans les années 1970, 1980 et 1990 avant de décliner, devrait être racheté, dans le courant du mois d’août, par Hyproc Shipping Company, une filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport d’hydrocarbures.