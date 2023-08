Rodger Foster, le dernier baron de l’aérien sud-africain

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – « Un directeur général devrait faire un, voire deux mandats de cinq ans, et ensuite passer à autre chose et laisser la place ». Celui qui prononce ces mots est pourtant aux commandes de son entreprise depuis trente et un ans.

« Ce n’est pas quelque chose dont je suis totalement fier, mais c’est ma vie », assume Rodger Foster, le patron d’Airlink, qui a reçu, en juin dernier, le prix Ato Girma Wake saluant l’ensemble de sa carrière, dans le cadre du forum AviaDev à Nairobi. Souffrant et craignant une grippe ou un Covid qui le rendraient contagieux, le directeur général n’a pas fait le déplacement, mais intervient en visio depuis sa résidence, au cœur d’un complexe de golf.