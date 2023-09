DIX CHOSES À SAVOIR SUR… – C’est le combat le plus attendu de la planète. Le 28 octobre à Riyad, en Arabie saoudite, le combattant camerounais Francis Ngannou, champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation mondiale d’arts martiaux mixtes (MMA), affrontera Tyson Fury, champion du monde des poids lourds en boxe anglaise.

Au soir de son prochain combat, « The Predator », qui s’est imposé dans le MMA à travers des uppercuts de « l’enfer », aura non seulement réalisé son rêve de pratiquer la boxe anglaise, mais il aura aussi eu la chance de devenir l’être humain le plus redouté de la planète. Et de tous les temps.

Le destin de ce fils du Cameroun était-il tout tracé ? Pas si sûr. Car, entre une enfance difficile, les périls affrontés sur les routes du Sahara et une brève carrière cinématographique, le parcours de l’homme au coup de poing le plus puissant au monde n’a pas été un long fleuve tranquille.

1. Enfance difficile

Francis Zavier Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, une commune située dans le département des Hauts-Plateaux, dans la région de l’Ouest. Élevé dans une extrême pauvreté, le Camerounais a vécu une enfance très difficile auprès de parents divorcés. Très jeune, il prend son destin en main et commence à travailler dans des conditions inhumaines dans une mine de sable située près de sa ville natale. Bien plus tard, il choisira l’immigration clandestine.