Louise Mushikiwabo ne se rendra pas à Kinshasa pour l’ouverture des Jeux de la francophonie

Contrairement à ce qu’avait annoncé le gouvernement congolais, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Rwandaise Louise Mushikiwabo, ne sera pas à Kinshasa pour les Jeux de la Francophonie, a indiqué sa porte-parole. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont exécrables, Kinshasa reprochant à Kigali de soutenir la rébellion du M23 qui occupe depuis l’année dernière de vastes pans de territoire dans l’est de la RDC.

Malgré cela, lors d’un point de presse tenu le 24 juillet à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le ministre de l’Intérieur, Peter Kazadi, et le directeur du comité national d’organisation des Jeux, Isidore Kwandja, avaient assuré que Louise Mushikiwabo serait présente à la cérémonie d’ouverture organisée le 28 juillet. « En tant que co-organisatrice », il « va de soi » qu’elle soit là, avaient déclaré les trois responsables. Elle sera « la bienvenue » à Kinshasa, avaient-ils ajouté, estimant que la secrétaire générale de l’OIF n’avait pas besoin d’être invitée pour venir.

Pas d’invitation

« Non, elle ne sera pas là », a corrigé Oria Vande Weghe, porte-parole de la secrétaire générale qui, a-t-elle précisé, sera représentée à Kinshasa par l’administratrice de l’OIF, Caroline St-Hilaire. Selon la porte-parole, la RDC avait annoncé le 21 juin dernier devant le Conseil permanent de la Francophonie qu’une invitation formelle serait adressée à Louise Mushikiwabo par le ministère congolais des Affaires étrangères.

Or cette invitation n’a jamais été reçue, a précisé Oria Vande Weghe. « Malheureusement, cela porte à confusion et a poussé la secrétaire générale à reconsidérer son voyage », a-t-elle ajouté. « Le plus important pour elle, a encore indiqué la porte-parole, c’est que les Jeux, un événement très attendu par la jeunesse francophone, se passent bien ».

(Avec AFP)