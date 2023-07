En RDC, le parc des Virunga est (aussi) victime du M23

Dans un pays gigantesque où tout semble prioritaire, de la sécurité aux processus électoraux, les questions environnementales sont généralement reléguées au second plan, officiellement, le temps de résoudre quelques urgences. En RDC, la patience d’un cluster d’ONG semble avoir atteint ses limites, en ce qui concerne le parc national des Virunga, au Nord-Kivu, cette zone protégée la plus riche en biodiversité d’Afrique. Classé parmi le patrimoine mondial de l’Unesco, le site abrite, sur 790 000 hectares, plus d’un millier d’espèces animales.

Le 20 juillet, le président de la République se voyait adressé un courrier signé par 14 organisations environnementales, notamment Innovation pour le développement et la protection de l’environnement (IDPE), le Centre de recherche sur l’environnement, la démocratie et les droits de l’homme (CREDDHO) et Alerte congolaise pour l’environnement et les