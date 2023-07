Russie-Afrique : Macky Sall, Assimi Goïta, Denis Sassou Nguesso… Qui sera au sommet­ ?

Après un premier rendez-vous à Sotchi, en octobre 2019, Vladimir Poutine organise, les 27 et 28 juillet, la deuxième édition de son sommet Russie-Afrique. Le président russe, qui reçoit à Saint-Pétersbourg, espère à cette occasion resserrer un peu plus les liens entre le Kremlin et le continent, à l’heure où la guerre en Ukraine l’isole d’une bonne partie de la scène diplomatique.

Ce rendez-vous servira donc de test pour Poutine, un an et demi après le début de la guerre en Ukraine et quelques semaines après la rébellion des mercenaires de Wagner et de leur chef, Evgueni Prigojine. Si 43 chefs d’État avaient participé à la première édition, qu’en sera-t-il cette année ? Le 25 juillet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé « des pressions sans précédent » de la part de certains États occidentaux, dont les États-Unis et la France, pour dissuader les présidents africains de faire le déplacement en Russie.