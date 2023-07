Côte d’Ivoire, Guinée… Josiane Kwenda, nouveau visage de l’IFC

Josiane Kwenda a étudié aux États-Unis et a travaillé à Londres avant de rejoindre en 2009 l’IFC. © Birom Seck/IFC.

La Société financière internationale (IFC) a annoncé, le 21 juillet, la nomination de Josiane Kwenda au poste de représentante régionale pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, en remplacement d’Olivier Buyoya, nommé représentant de l’institution en Afrique de l’Ouest en novembre 2022. « Je connais très bien la Côte d’Ivoire, mais suis moins familière avec le Bénin, la Guinée et le Togo, confie la dirigeante. Je suis donc d’autant plus enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle mission, car j’aime les défis. J’ai hâte de découvrir le monde des affaires dans ces pays à fort potentiel. »