Libanais arrêtés en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara recadre les ministres et les généraux qui tentent d’interférer

L’arrestation d’une dizaine d’Ivoiro-libanais, le 17 juillet, suspectés d’acquisition frauduleuse de la nationalité et de trafic de passeports continue de faire grand bruit à Abidjan. Parmi eux figurent certains hommes d’affaires très connectés dans les hautes sphères politiques. Avant de s’envoler à bord de l’Ivoire One pour la France, le 22 juillet, où il effectue une visite privée, Alassane Ouattara a donc recadré certains de ses collaborateurs qui ont tenté de plaider la cause de suspects actuellement incarcérés.

La Snedai dans le viseur