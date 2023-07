Dans l’est de la RDC, Félix Tshisekedi privatise-t-il la guerre contre le M23 ?

En plein conflit avec la rébellion du M23, la ville de Goma est une destination incontournable pour tout ministre congolais de la Défense qui se respecte. Nommé fin mars à ce poste – Ô combien stratégique –, Jean-Pierre Bemba le sait mieux que tous. Le 12 juin, il embarque en jet privé en direction du chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Au programme, une réunion avec les officiers des forces armées de la RDC (FARDC) et une visite sur le « front » à Kibumba et Saké. La visite est largement médiatisée. Les flashs crépitent, les caméras immortalisent le moment. Aux côtés des militaires congolais, au cœur des collines verdoyantes du Nord-Kivu, on remarque la présence de plusieurs hommes de type européen. Ils n’ont pas forcément tous l’air très heureux d’être là, mais leur présence est en soit un petit événement. C’est la première fois qu’ils apparaissent en public, à côté d’un officiel congolais, depuis que leur présence dans l’est du pays a été révélée au début de l’année 2023.