Ipsos, OpinionWay, Kantar… Les sondeurs sont-ils de retour en Afrique ?

Acteur de premier plan dans le secteur des études et du conseil, Ipsos a acté le rachat, au groupe Médiamétrie, d’Omedia, l’agence spécialisée des mesures d’audience et de la veille publicitaire implantée au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Mali. Cette opération – signée le 20 juillet, mais dont le montant n’a pas été communiqué – permet, en effet, à Ipsos de développer ses activités sur les marchés d’Afrique subsaharienne.

À Lire En Afrique, le coronavirus fait boire la tasse aux sondeurs

« L’acquisition d’Omedia est une formidable opportunité d’offrir plus de services à nos clients, dans des pays où nous avions jusqu’à présent des capacités limitées », souligne Ben Page, le directeur général d’Ipsos, dans une communication du groupe français de sondages. Avec cette transaction, l’entreprise met la main sur un portefeuille de clients composé d’entreprises internationales, d’institutions et de clients locaux.