Au Mali, décès de Marimantia Diarra, le président de l’Adema

Marimantia Diarra, ancien ministre malien et président de l’Adema, décédé le 23 juillet. Marimantia Diarra © DR

Il s’était hissé à la tête de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema- PASJ) le 18 octobre 2021. Marimantia Diarra avait alors récupéré une formation minée par les divisions internes, dont nombre de cadres se disaient soucieux de ne plus jouer les seconds couteaux sur l’échiquier politique et de resserrer les rangs dans la perspective de la présidentielle de 2024.