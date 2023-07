Au Cameroun, Marzouka Oummou Hani, la jeune écrivaine qui sème la discorde

« Par contre, toi, tu es ma femme et mon esclave. J’ai tous les droits sur toi […] Tu resteras dans cette maison à me préparer à manger et à satisfaire mes désirs sexuels. Voilà à quoi tu sers. » Ces mots crus sont tirés du livre Mon père ou mon destin de Marzouka Oummou Hani, jeune autrice camerounaise de 17 ans originaire de Ngaoundéré, dans la région de l’Adamaoua.

Ces derniers jours, l’ouvrage de cette jeune femme, tout juste bachelière, suscite l’ire d’une partie de la population du village d’Idool, dans l’extrême-nord du Cameroun. Un prétexte suffisant pour mandater son chef, Mohaman Ahman, afin d’entamer une procédure judiciaire pour obtenir son interdiction et faire condamner son autrice.