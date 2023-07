Yopougon, enjeu crucial des élections locales en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, elle est la commune de tous les superlatifs : la plus étendue, la plus peuplée, la plus bouillonnante, la plus cosmopolitique, mais aussi la plus convoitée. À un peu plus d’un mois des élections municipales du 2 septembre – et à deux ans de la présidentielle de 2025 -, celle qui est aussi une des plus pauvres du pays aiguise tous les appétits. Bienvenue à Yopougon : 1,5 million d’habitants selon le dernier recensement de 2021 – probablement plus -, dont un tiers d’électeurs.

« Yopougon, c’est la Côte d’Ivoire en miniature », résume Claude Sahi, le directeur de campagne d’Adama Bictogo. Alassane Ouattara compte sur son président de l’Assemblée nationale, homme d’affaires avisé, pour conserver « Yop » dans le giron présidentiel. Depuis 2013, la commune est dirigée par Gilbert Koné Kafana, président du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir).