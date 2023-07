Du Maroc à l’Afrique de l’Ouest, les avocats d’affaires locaux montent en grade

Pour sa septième édition, le classement de référence des avocats d’affaires les plus influents d’Afrique francophone, le 100 Legal Powerlist, publié fin juin par Africa Business +, la lettre d’informations exclusives de Jeune Afrique Media Group, innove et s’accompagne désormais d’un nouveau classement exclusif des 30 premiers cabinets d’avocats du continent, sorti le 5 juillet : l’African Law Firms Powerlist.

« Cette nouvelle initiative vise à mettre en lumière les compétences des praticiens africains ainsi que leur participation croissante à des dossiers de grande ampleur, indique la publication confidentielle. La montée en puissance des cabinets locaux, qui viennent chaque jour un peu plus concurrencer les grands cabinets internationaux sur les dossiers stratégiques, est en effet une tendance forte du monde du droit en Afrique. »

>>> À lire sur Africa Business+ : African Law Firms Powerlist – Edition 2023 <<<

C’est le cabinet marocain Bennani & Associés, cofondé en 2004 par Mehdi Bennani et Abdellah Moustaid, qui remporte la palme et occupe la première « première place » de ce classement, d’une courte tête devant le tout jeune cabinet panafricain Adna, cofondé en 2021 par les avocats Salimatou Diallo, Safia Fassi-Fihri, Sydney Domoraud et Foued Bourabiat. Ces deux cabinets aux ambitions panafricaines affirmées couvrent pour le premier le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la RDC, et pour le second, la Guinée, le Maroc, l’Algérie et la Côte d’Ivoire

Forme olympique pour le secteur minier

De son côté, et pour la deuxième année consécutive, le 100 Legal Powerlist est lui dominé par le duo Pascal Agboyibor (Asafo & Co.) et Sena Agbayissah (Hughes Hubbard & Reed). Victor Grandguillaume (Gide Loyrette Nouel) vient compléter le podium. Au total, cette année, près de 90 cabinets, africains, européens ou américains, et plus de 390 avocats ont participé à cette enquête exclusive.

Au-delà de ces classements, un dossier spécial détaille les tendances tirées de l’analyse des milliers de deals pris en compte, comme la disparition quasi totale des cas d’arbitrage ou de contentieux liés aux disruptions nées de la crise Covid ou la diminution drastique du nombre de dossiers portant sur les hydrocarbures, un secteur qui, des décennies durant, a alimenté en « megadeals » les professions juridiques. À l’inverse, le secteur minier affiche une forme olympique avec un nombre de dossiers croissant, fruit de l’appétit envers les minerais nécessaires aux batteries et à la transition énergétique.

Distinctions particulières

Enfin, comme chaque année, certaines pratiques (projets, financement, énergies renouvelables, appui aux gouvernements, fusions-acquisitions et arbitrage/contentieux) font l’objet d’une distinction particulière et du choix, par la rédaction d’Africa Business +, d’un lauréat dans chacune de ces catégories, en plus des traditionnelles mentions spéciales « Law Firm of the Year » et « deal de l’année ».