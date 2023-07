Chine-Afrique : Wang Yi chez William Ruto pour défendre la coopération entre Pékin et Nairobi

Le Kenya et la Chine sont « devenus de bons amis avec une confiance mutuelle en politique et de bons partenaires avec une coopération économique gagnant-gagnant », selon un communiqué publié par l’ambassade de Chine au Kenya.

Economie la plus dynamique d’Afrique de l’Est, le Kenya est considéré par la communauté internationale comme une démocratie stable dans une région troublée. La Chine est désormais le deuxième bailleur du Kenya, derrière la Banque mondiale.

À Mombasa, sur la côte kényane, la Chine finance la construction d’un nouveau terminal au sein du plus grand port d’Afrique de l’Est. La Chine a également a prêté 5 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros) pour la réalisation du projet d’infrastructures le plus cher depuis l’indépendance du pays en 1963 : la ligne de train qui relie depuis 2017 la ville portuaire de Mombasa à celle de Naivasha, dans la vallée du Rift, via la capitale Nairobi. Ce projet « a complètement changé le visage du Kenya », s’est félicité le communiqué de l’ambassade.

Le président kényan William Ruto, élu en août 2022, a de son côté affirmé sa volonté de « renforcer le partenariat stratégique Kenya-Chine centré sur le développement des infrastructures » ou le « changement climatique », a-t-il affirmé dans un tweet.

In particular, we are keen on the development of roads — under the Forum on China-Africa Cooperation — to spur economic growth under our Bottom-Up Economic Transformation Agenda. pic.twitter.com/2PEFjhse1N