Derrière la libération provisoire de Fortunat Biselele, le bal des sécurocrates à Makala

Fortunat Biselele a quitté la prison de Makala le 22 juillet après avoir bénéficié d’une liberté provisoire, accordée par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Il avait été incarcéré le 20 janvier dernier, une semaine après avoir été arrêté par l’Agence nationale de renseignements (ANR).

Auditionné à plusieurs reprises entre le 14 et le 17 janvier par les services dirigés par Jean-Hervé Mbelu Biosha, l’ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi est accusé de « trahison, atteinte à la sûreté de l’État et propagation de fausses nouvelles ». « Bifort » n’était plus réapparu devant une cour de justice depuis sa dernière audience, le 6 juin devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe.

Courrier officiel