[Vidéo] Qui Macky Sall va-t-il choisir ? Au Sénégal, le grand bal des dauphins

Depuis l’annonce de Macky Sall de son intention de ne pas briguer un troisième mandat, les ambitions se révèlent au sein de l’Alliance pour la République, le parti présidentiel. Ils sont nombreux à être, de manière plus ou moins assumée, candidat à l’investiture. Mais c’est bien le chef de l’État sortant, à qui l’APR a donné « carte blanche » pour le choix du candidat qui portera ses couleurs, qui tient le destin politique des prétendants entre ses mains.

Difficile unité

Pour l’heure, le président sénégalais n’a rien laissé filtré de ses préférences, ouvrant la voie à tous les espoirs, et à toutes les spéculations. Au risque, parfois, de voir les débats étouffés sous les tensions. Le 18 juillet, les caciques du parti avaient convié les militants à une réunion supposée montrer « l’unité autour du choix que fera Macky Sall ». La démonstration a tourné court : des partisans de deux des dauphins putatifs Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr – en sont venus aux mains sous les regards interloqués de l’assistance et de l’opinion publique sénégalaise qui a découvert les images sur les réseaux sociaux.

Qui Macky Sall va-t-il choisir ? Son Premier ministre Amadou Ba, qui dispose de puissants relais dans la politique, les affaires et les milieux religieux ? Son ancien ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Daouda Diallo, fidèle entre les fidèles ? Préférera-t-il accorder son onction à Boun Abdallah Dionne, qui fut également son Premier ministre ? Ou encore Aly Ngouille Ndiaye qui, après avoir été son Premier ministre, est aujourd’hui en charge de l’Agriculture ? Au sein de l’APR, les cadres assurent que le président rendra sa décision publique avant fin juillet, afin de donner le temps aux équipes de ce dernier de collecter les indispensables parrainages.