Laurence Airline, une griffe premium qui valorise le coton ivoirien

Décollage immédiat pour le 40 rue de Nazareth, dans le 3e arrondissement de Paris. C’est dans cet écrin naturel que Laurence Airline, marque de prêt-à-porter haut de gamme bien connue des Ivoiriens, a pris ses quartiers en juin dernier. Derrière la sobriété chic de la façade noire et blanche, des pans de raphia, un sol en coco et des murs bruts plantent le décor. Faso dan fani, pagne baoulé aux tonalités douces et aux teintures organiques, robes fleuries ou rayées aux coupes parfaitement maîtrisées reposent sur des portants immaculés. Des vanneries colorées jonchent le sol ici et là, et donnent de l’éclat aux rues grises et bétonnées de la capitale.

Ici, pas de saisons. Hiver comme été, la fondatrice Laurence Chauvin-Buthaud, 39 ans, habille une clientèle qu’elle souhaite cosmopolite. « La diaspora, mais pas seulement, toutes les personnes sensibles à l’Afrique. Une cible internationale curieuse », pose celle qui a su séduire, en premier lieu, les Japonais. Et qui s’impose aujourd’hui comme étant la première créatrice de mode africaine haut de gamme, vivant et travaillant en Afrique, à inaugurer une boutique à Paris.

Laurence Chauvin-Buthaud, la fondatrice de la marque Laurence Airline. © Laurence Airline

Écoresponsable et artisanal

La styliste franco-camerounaise passée par le prestigieux studio Berçot et l’Institut Français de la mode, à Paris, n’est pas une inconnue des Ivoiriens. Elle vit et travaille en Côte d’ivoire depuis une quinzaine d’années, et inaugurait – il y a un an tout pile – son show-room dans le quartier France de la station balnéaire de Grand-Bassam, à deux pas de ses ateliers ouverts quelques années plus tôt. C’est ici que ses équipes confectionnent les collections à l’origine pensées pour les hommes. Parmi eux, Keziah Jones ou encore Stromae se sont laissés séduire par des tenues et des costumes faisant la part belle aux fibres naturelles et aux techniques artisanales.