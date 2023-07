À son tour, le Royaume-Uni cible l’or de Wagner en Afrique

Treize individus et entreprises ont été ciblés par les sanctions prisent par Londres le 20 juillet, du fait de leurs liens avec les « activités du groupe russe Wagner, y compris des exécutions et actes de torture au Mali et en Centrafrique, ainsi que des menaces à la paix et à la sécurité au Soudan ». Les sanctions prévoient le gel des avoirs détenus au Royaume-Uni, l’interdiction pour les citoyens ou banques britanniques de faire affaire avec les entreprises et individus cités, qui ne seront pour leur part plus autorisés à se rendre dans le pays.