Au Sénégal, le binôme Khalifa Sall-Barthélémy Dias à la conquête du pouvoir

Barthélémy Dias et Khalifa Sall. © Montage JA – Sylvain Cherkaoui pour JA

« Je dirai à ton père que tu as bien travaillé. » Ce 1er mai 2023, à l’occasion de l’ouverture du 6e Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire, qui se tient pour la première fois en Afrique, le président Macky Sall lance à son hôte, Barthélémy Dias, maire de Dakar et organisateur de l’évènement, une boutade comme il les affectionne.

La référence est double. L’une renvoie à une phrase d’Abdoulaye Wade demeurée célèbre, en 2008, par laquelle il adressait publiquement ses félicitations à son fils Karim, alors président de l’Agence nationale de l’Organisation de la conférence islamique (Anoci), dont le sommet avait nécessité moult grands travaux à Dakar : « Je dirai à ta mère que tu as bien travaillé », avait-il confié, face aux caméras, à celui qu’il allait nommer « super-ministre » deux ans plus tard.

L’autre est une allusion au père du maire de Dakar, Jean-Paul Dias, ancien du