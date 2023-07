Franck Paris, le « Monsieur Afrique » d’Emmanuel Macron, quitte l’Élysée

Cette fois, c’est la bonne. Retenu par Emmanuel Macron après sa réélection, en avril 2022, alors qu’il souhaitait quitter le 2, rue de l’Élysée, Franck Paris ne sera plus le conseiller Afrique du président français en septembre. Comme il en avait déjà été question il y a un an, lorsque des rumeurs sur son départ avaient bruissé au Quai d’Orsay, le diplomate de 45 ans va changer d’horizon. Il va prendre la tête du bureau français de Taipei, la représentation diplomatique officieuse de la France à Taïwan, dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis.

Crises

Franck Paris pilotait la plupart des dossiers africains à Paris depuis sa nomination comme conseiller Afrique, en 2017. Très discret, ce promotionnaire d’Emmanuel Macron à l’École nationale d’administration (ENA) avait toute la confiance du président. Durant les six ans pendant lesquels il a été en poste, il a tenté d’instaurer les « nouvelles relations » entre la France et les pays africains chères à son patron, dont les grandes lignes avaient été exposées dans le discours de Ouagadougou, en novembre 2017.

Mais la realpolitik et les différentes crises ont souvent bousculé ces ambitions de renouvellement du logiciel franco-africain. Pandémie de Covid-19, coups d’État à répétition en Afrique de l’Ouest, fin de l’opération Barkhane au Sahel, poussée de la Russie sur le continent… Les crises et les défis ont été nombreux. Pour prendre sa relève, plusieurs noms circulent, sans qu’aucun ne soit encore confirmé. Son successeur sera connu d’ici à la fin août. De son côté, Nadège Chouat, la conseillère Afrique adjointe, reste en poste.