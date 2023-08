Le sport, son business, ses infrastructures, un catalyseur pour les économies d’Afrique

Du judo, de l’athlétisme, du football, et des arts aussi. Du 28 juillet au 6 août dernier, les Kinois ont vibré au rythme de la 9e édition des Jeux de la Francophonie. L’évènement, qui a lieu tous les quatre ans, a permis à la RDC de reléguer au second plan, un temps du moins, le conflit qui ronge l’Est du pays et l‘inflation qui frappe le porte-monnaie des consommateurs.

Et, selon le gouvernement, ces Jeux ont également été l’occasion de « dynamiser l’économie locale », et entraîné la création de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects dans la construction, l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. Ce rendez-vous ne constitue que l’un des nombreux évènements organisés cette année sur le continent : championnat des sports de plage et Coupe du monde des clubs de la FIFA au Maroc, Rugby Championship en Afrique du Sud, mondial de handball en Égypte…