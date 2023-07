Au Maroc, bataille pour l’hôtel préféré des Chirac entre Othman Benjelloun et Ghita Bennis

LE MATCH – D’ordinaire, l’affaire aurait été réglée discrètement par un coup de fil ou par l’entremise d’un puissant ami commun. Issus tous deux de la haute bourgeoisie fassie, le président de Bank of Africa (BOA), Othman Benjelloun, l’une des plus grandes fortunes du continent, et Ghita Bennis, patronne de la célèbre Gazelle d’or, autrefois lieu de villégiature prisé du couple Chirac et de célébrités de tous horizons, se côtoient depuis plusieurs décennies. Le doyen des banquiers africains lui-même connaît aussi très bien cette maison d’hôtes huppée – qualifiée de « meilleur endroit au monde » par David Rockefeller – pour y avoir tenu certains conseils d’administration.