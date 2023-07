Première femme à la tête de Petroci : les 12 travaux de l’Ivoirienne Fatoumata Sanogo

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – La Société nationale des opérations pétrolières de Côte d’Ivoire a une nouvelle pilote à bord. Réuni le 18 juillet, le conseil d’administration de Petroci Holding a annoncé la nomination de Fatoumata Sanogo, une spécialiste en production pétrogazière, au poste de directrice générale du groupe, dont la mission est la recherche, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.

Formée à l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où elle a été diplômée en ingénierie pétrolière, Fatoumata Sanogo succède ainsi à Vamissa Bamba, dont le mandat a été écourté, en mai dernier, après un audit interne mené par le conseil d’administration de Petroci. En effet, l’entreprise publique avait été remuée par un scandale en août 2022 : 17 000 tonnes de gaz butane avaient disparu des stocks de l’entreprise. Un an plus tard, les conclusions de l’audit n’ont pas été rendues publiques mais le directeur général a donc été remercié. La nomination de Fatoumata Sanogo met également fin à l’intérim de Mélanie Koné, la conseillère technique du ministre ivoirien des Mines et du Pétrole.