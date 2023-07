Au cœur du huis clos entre le pouvoir malien et les anciens rebelles du Nord

Alghabass ag Intalla (2e à gauche) et des délégués touaregs rencontrent une délégation du gouvernement malien au palais présidentiel de Ouagadougou, le 10 juin 2013. © AHMED OUOBA/AFP

La visite, le 16 juillet à Kidal, de Modibo Koné a été perçue comme un signe de dégel entre Bamako et l’ancienne rébellion indépendantiste, avec qui le dialogue est rompu depuis des mois. Lors d’une réunion à huis clos, le patron des renseignements maliens, a offert plusieurs « gages » de la bonne foi des autorités maliennes au Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD, qui regroupe la CMA et la Plateforme), principale coalition des anciens rebelles, présidée par Alghabass ag Intalla.