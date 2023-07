Elon Musk s’offre une porte d’entrée sur le marché africain du satellite

L’opérateur britannique de tours de télécommunications Africa Mobile Networks (AMN), spécialisé dans la couverture des zones rurales en Afrique, vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Starlink, le fournisseur de connexion satellitaire à basse orbite, créé par le milliardaire Elon Musk.

Cet accord permettra dans un premier temps à AMN d’exploiter les capacités de connexion de Starlink au Nigeria, premier pays du continent à avoir donné une licence à l’entreprise américaine. AMN n’exclut pas d’étendre l’alliance à d’autres pays si cette première expérience est concluante.

Accompagner la conversion vers la 4G

« Les satellites à orbite terrestre basse offrent plus de bande passante et de gigaoctets de données que d’autres solutions pour un coût similaire, ce qui est important pour répondre à la demande des clients et des régulateurs, c’est-à-dire une conversion progressive vers la 3G et la 4G, et éventuellement la 5G », explique le Britannique Michael Darcy, fondateur et dirigeant d’AMN, contacté par Jeune Afrique.

Présent dans treize pays d’Afrique et au Panama, AMN espère également lancer ses activités en Centrafrique, au Kenya, à Madagascar, au Niger, en Afrique du Sud et en Ouganda. De son côté, Starlink a annoncé, le 19 juillet, être désormais actif au Kenya. Mais son empreinte géographique en Afrique, conditionnée à l’obtention de licences, se restreint pour le moment à trois autres pays du continent, le Nigeria, le Mozambique et le Rwanda.

Intelsat comme partenaire historique

Soutenu historiquement par ses actionnaires, Meta et la société européenne de satellite Intelsat, AMN assure que son nouveau partenaire ne court-circuite pas la relation qu’il cultive avec Intelsat. Ce dernier ne propose effectivement pas lui-même de solutions basse orbite, mais dispose néanmoins d’un accord de distribution des solutions de OneWeb, l’un des principaux concurrents de Starlink, avec Kuiper, soutenu par Amazon.

Créé en 2013, AMN espère compter plus de 5 000 tours d’ici à la fin de 2023. L’entreprise, qui a développé un modèle commercial plus simplifié, intégrant les coûts de construction, de gestion et de maintenance de réseaux de tours contre une rémunération forfaitaire, parvient à être rentable grâce à une logistique moins coûteuse et des tours plus petites, donc moins chers et plus rapide à installer. AMN a levée plus de 100 millions de dollars auprès d’une vingtaine d’investisseurs depuis sa création.