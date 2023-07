En Côte d’Ivoire, la CEI proroge la date limite de dépôt des candidatures aux élections locales

Le siège de la Commission électorale indépendante (CEI), dans le quartier des Deux Plateaux, à Abidjan, grouille de monde en ce mercredi 19 juillet. Des tentes ont été dressées dans la cour et des box aménagés. Des candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre sont venus de tout le pays pour déposer leurs dossiers. Une affluence qui tranche avec celle des jours précédents. Et pour cause : il s’agit du dernier jour pour formaliser sa candidature.