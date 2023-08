Sony Music signe Jr La Mélo, le prince ivoirien de la drill-décalée

À 17 ans et seulement deux ans de carrière à son actif, Jr La Mélo, visage encore poupon et petites nattes lui bordant le front, s’impose déjà comme la relève du rap ivoire. À l’image de Tiakola, dit Tiakola Mélo, rappeur français d’origine congolaise qui lui a inspiré son pseudo, l’Ivoirien fusionne drill et afro-pop. Et mise tout sur La Mélodie, du nom de son premier EP sorti en 2022 (2 millions de streams sur Boomplay).

« On mélange rap français et coupé-décalé, avec des sonorités maliennes comme la kora et les tambours qu’on ajoute aux morceaux grâce aux machines, décortique-il. On est jeunes, on ne fait pas comme les anciens qui étaient dans un rap francophone très pur. » Si Hassan Bamba Junior – son vrai nom – emploie volontiers le « on », c’est parce qu’il raisonne en collectif et parie sur l’avenir de la scène musicale ivoirienne avec l’aide de ses acolytes de la première heure, « l’élite », crâne-t-il, une bande de potes et de chanteurs. Révélation de l’année aux Hip-Hop Ivoire Trophy (Hity), il cite pêle-mêle : Black killer, Disco Binks, Ste Milano, ou encore 3XDavs, son binôme qui l’accompagne souvent sur scène.

Le renouveau de l’afro-décalé

« Les courants musicaux changent tous les cinq-dix ans en Côte d’Ivoire. On représente la nouvelle vague du rap », avance-t-il. Moyenne d’âge : 15-20 ans maximum. Autant de gamins d’Abidjan qui renouvellent le hip-hop déjà en pleine essor en Côte d’Ivoire. En témoigne le succès du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé (Primud) qui fêtera cette année sa 8e édition.

« Le rap ivoire a pris le dessus sur le coupé-décalé traditionnel. La mort d’Arafat a bouleversé le paysage des musiques urbaines, observe celui qui ne jure pourtant que par feu Yôrôbo, disparu dans un accident de moto en 2019. « Il restera, tout comme Ariel Sheney qui lui succède dignement, mais les jeunes aujourd’hui veulent de l’afro-décalé. »

L’un des premiers à avoir osé le mélange de style, Didi B, ex-membre de Kiff No Beat qui alliait déjà rap et coupé-décalé à l’aune des années 2010. C’est donc naturellement que les deux rappeurs, quasi deux générations d’écart, ont signé le morceau « En Haut », en featuring avec Tamsir, qui a fait plus de 25 millions de vues sur YouTube. Un titre catapulté grâce à une chorégraphie coupé-décalé nouvelle génération sur TikTok, reprise par des utilisateurs venus de tous les horizons.

« TikTok, c’est la nouvelle base de promo pour notre musique, assure celui qui compte plus de 120 000 fans. Tout le monde a accès à nos vidéos. On a atteint des gens au Bénin, en Afrique du Sud et en France », constate le nouveau poulain de Sony Music Afrique, alors de passage à Paris pour signer les derniers papiers de son contrat au siège français de la maison de disques. Une signature qui annonce la prochaine sortie d’une mixtape, baptisée EEG, pour Elite de Goat. En attendant, c’est accompagné d’un orchestre que Jr La Mélo déversera sa drill-décalée au Palais de la culture d’Abidjan, en décembre prochain, mois où il fêtera sa majorité. Et passera sans doute dans la cour des grands.