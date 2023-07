En Côte d’Ivoire, Gbagbo et Bédié scellent un premier accord électoral

« Je me suis retrouvé dans la vision du professeur Djédjé pour la région », a expliqué Stéphane Kipré, lors d’une conférence de presse conjointe ce lundi 17 juillet entre son parti, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Le vice-président du parti de Laurent Gbagbo a officialisé sa participation à une liste commune entre les deux formations et quelques indépendants, qui sera dirigée par Alphonse Djédjé Mady, figure du PDCI et président sortant du Haut-Sassandra. « C’est d’abord une volonté personnelle », a poursuivi l’ex-gendre de Laurent Gbagbo, qui a ajouté « croire au mix générationnel ».