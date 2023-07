Orange, MTN et Moov… Cinq questions pour comprendre la « crise de la data » en Côte d’Ivoire

Le prix de la donnée mobile en période inflationniste est un sujet sensible. © Montage JA : Jean Claude MOSCHETTI/REA

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Avril a été marqué par ce que le secteur ivoirien des télécoms appelle désormais « la crise de la data« . Du jour au lendemain, une fronde médiatique s’abat sur Orange, MTN et Moov après qu’une hausse des tarifs de l’internet mobile a été décidé par le régulateur pour garantir de meilleurs revenus dans un secteur en difficultés.

Plus qu’une anecdote, cette crise qui s’est conclue par un retour aux prix antérieurs – en attendant une nouvelle décision mieux étudiée et concertée – a révélé à quel point le prix de la donnée mobile en période inflationniste est un sujet sensible, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs.

L’événement a permis néanmoins à ces derniers de rappeler aux autorités l’urgence de redéfinir un modèle d’affaires rentable pour un secteur qui contribue à environ 11 % du produit intérieur brut (PIB) annuel.